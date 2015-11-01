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В ЕНПФ признались в многомиллиардных потерях
В "Едином накопительном пенсионном фонде" признались в многомиллиардных потерях. Инвестиционный убыток ЕНПФ – составил почти девять миллиардов тенге! Он ушёл в минус из-за изменения курса валют и переоценки ценных бумаг, сообщает телеканал КТК. Произошло это ещё в декабре. Однако информация о финансовых потерях на официальном сайте фонда появилась лишь недавно. В нацбанке успокаивают и говорят, что отрицательный итог лишь у одного месяца из двенадцати. В целом за прошлый год сбережения будущих пенсионеров выросли на восемь процентов.
Вчера, 15:08 в Программы » Новости, комментариев: 0

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