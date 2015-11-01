В ЕНПФ признались в многомиллиардных потерях В "Едином накопительном пенсионном фонде" признались в многомиллиардных потерях. Инвестиционный убыток ЕНПФ – составил почти девять миллиардов тенге! Он ушёл в минус из-за изменения курса валют и переоценки ценных бумаг, сообщает телеканал КТК. Произошло это ещё в декабре. Однако информация о финансовых потерях на официальном сайте фонда появилась лишь недавно. В нацбанке успокаивают и говорят, что отрицательный итог лишь у одного месяца из двенадцати. В целом за прошлый год сбережения будущих пенсионеров выросли на восемь процентов. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:08 в Программы

