Путин поблагодарил Назарбаева за переговоры по Сирии Владимир Путин провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Президент России поблагодарил лидера Казахстана за большой вклад в организацию и проведение Международной встречи по Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Обе стороны подчеркнули, что удалось придать серьезный импульс обеспечению мирного урегулирования сирийского конфликта. Переговоры в Астане прошли 23-24 января. Встреча завершилась договоренностью стран-гарантов соглашения о перемирии: России, Турции и Ирана решили создать трехсторонний механизм для контроля режима прекращения огня в Сирии. А российская делегация передала представителям оппозиции проект новой конституции Сирии. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:17 в Программы

