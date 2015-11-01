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Церемония открытия Универсиады прошла в Алматы
Мероприятие состоялось в ледовом дворце «Алматы Арена». На церемонии присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Казахстан проведет самые экономичные и компактные игры Всемирной зимней Универсиады, сообщил Глава государства. Нурсултан Назарбаев
рассказал о том, какая судьба ждет построенные к проведению спортивных игр сооружения. По словам президента, Арена станет центром притяжения для массового спорта, а Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон по доступному социальному жилью. Во время церемонии, которая длилась 2 часа 40 минут, прошел традиционный парад с участием сборных команд, состоящий из делегаций 57 государств.
Вчера, 22:24 в Программы » Новости, комментариев: 0

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