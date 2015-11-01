Церемония открытия Универсиады прошла в Алматы Мероприятие состоялось в ледовом дворце «Алматы Арена». На церемонии присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Нурсултан Назарбаев рассказал о том, какая судьба ждет построенные к проведению спортивных игр сооружения. По словам президента, Арена станет центром притяжения для массового спорта, а Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон по доступному социальному жилью. Во время церемонии, которая длилась 2 часа 40 минут, прошел традиционный парад с участием сборных команд, состоящий из делегаций 57 государств. Казахстан проведет самые экономичные и компактные игры Всемирной зимней Универсиады, сообщил Глава государства. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:24 в Программы

