Церемония открытия Универсиады прошла в Алматы

Мероприятие состоялось в ледовом дворце «Алматы Арена». На церемонии присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Казахстан проведет самые экономичные и компактные игры Всемирной зимней Универсиады, сообщил Глава государства. Нурсултан Назарбаев
рассказал о том, какая судьба ждет построенные к проведению спортивных игр сооружения. По словам президента, Арена станет центром притяжения для массового спорта, а Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон по доступному социальному жилью. Во время церемонии, которая длилась 2 часа 40 минут, прошел традиционный парад с участием сборных команд, состоящий из делегаций 57 государств.