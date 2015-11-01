В Канаде неизвестные совершил теракт в мечети Жертвами стрельбы в мечети в Канаде стали как минимум шесть человек. Власти страны уже назвали это нападение терактом. Погибшим было от 35 до 70 лет. Еще восемь человек ранены. Двое подозреваемых задержаны. Одного из них остановили неподалеку от мечети, второго – примерно в 20 километрах от места преступления, по данным СМИ, за ним пришлось устроить погоню. Ранее один из свидетелей сообщил, что нападавших было как раз двое. Их лица скрывали маски. Стреляя в прихожан мечети в канадском Квебеке, они выкрикивали лозунги во славу Аллаха. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:12 в Программы

