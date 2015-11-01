Президент обратился с посланием к казахстанцам Президент обратился с посланием к Казахстанцам. Оно в этом году представлено в письменном виде и посвящено третьей модернизации страны. Нурсултан Назарбаев назвал пять основных приоритетов; Ускоренная технологическая модернизация экономики. Улучшение и расширение бизнес-среды. Макроэкономическая стабильность. Улучшение качества человеческого капитала и Институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией. Они призваны обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран, заявил глава республики.



Цены на лекарства в Казахстане отрегулируют законодательно, а пенсии и пособия увеличат. Нурсултан Назарбаев считает, что каждый казахстанец должен получать поддержку от государства. Через год, как запланировал президент, назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике: её размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе. По мнению Главы государства, необходимо также пересмотреть прожиточный минимум. Он, должен соответствовать реальным потребительским расходам. Изменятся в стране и штрафы. Они должны быть справедливыми и соразмерными совершенному правонарушению, заявил президент.



Между тем, Нурсултан Назарбаев поручил правительству разработать и принять программу "Цифровой Казахстан". Следует адаптировать наше законодательство под новые реалии. Глава республики считает необходимым развивать в стране 3D-принтинг, онлайн-торговлю, мобильный банкинг и цифровые сервисы. Он требует перевести оказание госуслуг полностью в электронный формат, а также ввести в Казахстане централизованную систему госзакупок для искоренения причин и предпосылок коррупции.



В рамках борьбы с киберпреступностью Нурсултан Назарбаев распорядился создать специальную систему защиты. Реализовать проект глава государства поручил правительству и Комитету национальной безопасности. Президент также заявил, что необходимо проводить работу по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма в Интернете. Состояние безопасности становится мерилом сильного и дееспособного государства, заявил Нурсултан Назарбаев.



Президент требует повысить эффективность бюджетных расходов и проверить использования денег ведомствами. Начнут с министерств труда и социальной защиты населения, далее здравоохранения, а после образования и науки. Ранее Нурсултан Назарбаев поручил перераспределить средства с неэффективных программ на программы, обеспечивающие реализацию задач Третьей модернизации. Он также отметил, что нужно упростить бюджетные процедуры для более быстрого доведения денег до реальной экономики. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:27 в Программы

