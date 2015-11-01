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Президент провел расширенное заседание правительства

 

Президент Нурсултан Назарбаев поручил министерству финансов экономить каждую копейку. Он раскритиковал главу ведомства Бахыта Султанова за то, что тот раздает деньги всем подряд, хотя является защитником государственной казны и должен следить за освоением бюджета. Президент вынес министру второе предупреждение и сказал, что третье — будет для него плачевным.


Подвергся критике сегодня и министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Президент обвинил его в том, что он не создает условий для инвесторов. Зарубежные бизнесмены, которые хотят вливать деньги в экономику нашей страны, не остаются в Казахстане, потому что не знают, где будут учиться их дети, и где будут лечиться они сами, - сказал Нурсултан Назарбаев. Он поручил Касымбеку заинтересовать инвесторов, и быть министром, а не начальником, который разбрасывает бумаги и снимает с себя ответственность.


Председатель Национального банка Данияр Акишев не стал сообщать президенту имена и фамилии людей, которые создают ему препятствия в работе и оказывают давление. Об этом глава финансового регулятора сказал журналистам после окончания расширенного заседания. Напомню, Нурсултан Назарбаев похвалил Данияра Акишева за хорошую работу в тяжелый для экономики период и посоветовал ему никого не бояться и продолжить наводить порядок в финансовой системе страны.


Тем временем, Данияр Акишев отказался комментировать слухи о девальвации рубля, которые сейчас ходят в России. Глава Национального банка назвал это спекуляцией и призвал дождаться, как сложится курс, - пишет портал Информбюро.кз. А вот что касается слияния двух казахстанских банков, сегодня президент привел в пример крупные американские компании, которые объединились, чтобы приносить прибыль. Нурсултан Назарбаев призвал Данияра Акишева делать всё, что тот посчитает нужным, быть смелее и никого не бояться.

 

Вчера, 20:12 в Программы » Новости, комментариев: 0

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