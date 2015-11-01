Тасмагамбетов назначен послом в России

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении Имангали Тасмагамбетова от должности заместителя премьер-министра, а также сообщил о решении назначить его послом РК в Российской Федерации, сообщила пресс-служба Акорды.

"Указом Главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении. На должность вице-премьера Тасмагамбетов был назначен 13 сентября 2016 года. Позже пресс-служба Акорды опубликовала твит о назначении Тасмагамбетова послом в Российской Федерации.

