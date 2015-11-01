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В горах Алматы погиб судья Универсиады
В горах Алматы погиб судья Универсиады. Мужчина  катался за пределами спортивных трасс и его накрыла снежная лавина. Погибший - 31-летний гражданин России  Алексей Белослудцев. Как говорит его друг, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для катания. При этом мужчины знали, что это запрещенные  места. Погибший был техническим судьёй в дисциплине "Сноуборд ски кросс", он прибыл в Алматы в составе делегации по фристайлу из города Красноярска. Лавина сошла сегодня днем на горнолыжном курорте Чимбулак. Объём сошедшего снега составил 350 кубометров.
Вчера, 23:08 в Программы » Новости, комментариев: 0

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