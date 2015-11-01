В горах Алматы погиб судья Универсиады В горах Алматы погиб судья Универсиады. Мужчина катался за пределами спортивных трасс и его накрыла снежная лавина. Погибший - 31-летний гражданин России Алексей Белослудцев. Как говорит его друг, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для катания. При этом мужчины знали, что это запрещенные места. Погибший был техническим судьёй в дисциплине "Сноуборд ски кросс", он прибыл в Алматы в составе делегации по фристайлу из города Красноярска. Лавина сошла сегодня днем на горнолыжном курорте Чимбулак. Объём сошедшего снега составил 350 кубометров. Новости, комментариев: 0 Вчера, 23:08 в Программы

