Полиция расследует дело о самоубийстве студентки в Караганде

Полицейские не связывают суицид студентки из Караганды со скандально-известной онлайн игрой «Синий Кит». Как говорят следователи, девушка хорошо училась, не подвергалась давлению со стороны и была адекватной. Напомню, 19-летняя студентка

Галина Сибирякова повесилась на дверной ручке в ванной. Родственники погибшей говорят, что в её телефоне нашли информацию об игре «Синий кит». Полиция расследует это дело по статье «Доведение до самоубийства». Тем временем, казахстанские школьники снимают видеоролики, в которых призы



вают своих сверстников не участвовать в игре "Синий кит" или «Тихий Дом». В Министерстве внутренних дел уже заявили о блокировке сайтов и групп в социальных сетях, которые занимаются пропагандой суицида. В МВД призывают казахстанцев, следить за виртуальной жизнью своих детей и отслеживать их поведение. Об игре «Синий кит» стало известно на днях. Её участники дети, им дают задания, самое последнее из которых — самоубийство.





Случай участия в игре «Синий кит» зарегистрирован в Шахтинске. Несовершеннолетняя девочка выполнила несколько заданий, которые дали ей администраторы группы вконтакте, после чего начали угрожать, что если она откажется играть дальше, то убьют её родителей. Об этом сообщает психолог шахтинской школы, которая оградила ребенка от игры. Как передает агентство Тенгриньюс, ранее две девочки из Восточно-Казахстанской области состояли в группе «Синий кит», и были выявлены прокуратурой.