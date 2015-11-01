Казахстанские биатлонисты угодили в допинг-скандал Австрийская полиция провела обыск в поселении, где остановилась казахстанская сборная по биатлону, участвующая в чемпионате мира. У наших спортсменов обнаружены запрещенные фармакологические препараты, — сообщает Спорт-Экспресс. Полиция ведет следственные действия. Тем временем, союз биатлонистов Казахстана опровергает информацию о применении запрещенных препаратов. Обнаруженные лекарственные средства, в том числе и из запрещенного списка, переданы Национальному антидопинговому агентству Австрии.

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