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Казахстанские биатлонисты угодили в допинг-скандал
Австрийская полиция провела обыск в поселении, где остановилась казахстанская сборная по биатлону, участвующая в чемпионате мира. У наших спортсменов  обнаружены запрещенные фармакологические препараты, — сообщает Спорт-Экспресс. Полиция ведет следственные действия. Тем временем, союз биатлонистов Казахстана опровергает информацию о применении запрещенных препаратов. Обнаруженные лекарственные средства, в том числе и из запрещенного списка, переданы Национальному антидопинговому агентству Австрии.

Вчера, 20:53 в Программы » Новости, комментариев: 0

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