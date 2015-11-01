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Казахстанские биатлонисты чисты
Казахстанские биатлонисты, которых на прошлой неделе заподозрили в употреблении допинга на Чемпионате мира в Австрии, чисты. Об этом заявляет министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. По его словам, антидопинговое агентство провело расследование и выяснило, что у членов нашей сборной — отрицательный результат. Напомню, ранее австрийская полиция изъяла у казахстанцев медицинские препараты. Это и послужило поводом к проверке. Как сказал министр спорта, этот инцидент послужит уроком для нашей страны, чтобы впредь не допускать такие технические ошибки. 
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