Казахстанские биатлонисты чисты

Казахстанские биатлонисты, которых на прошлой неделе заподозрили в употреблении допинга на Чемпионате мира в Австрии, чисты. Об этом заявляет министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. По его словам, антидопинговое агентство провело расследование и выяснило, что у членов нашей сборной — отрицательный результат. Напомню, ранее австрийская полиция изъяла у казахстанцев медицинские препараты. Это и послужило поводом к проверке. Как сказал министр спорта, этот инцидент послужит уроком для нашей страны, чтобы впредь не допускать такие технические ошибки.