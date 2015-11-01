Стекольный завод в Кызылорде сдадут в срок В Кызылорде скандально известный стекольный завод постараются сдать в срок. Председатель Комитета по инвестициям МИР Казахстана Сапарбек Туякбаев рассказывает, что приостанавливать строительство не будут. Он также говорит, что вопрос с зарплатой сотрудников решится в ближайшие дни. Ранее СМИ сообщали, что строители не получают деньги уже 4 месяца. Напомним, по данным антикоррупционного ведомства, Председатель правления "НУХ Байтерек" Куандык Бишимбаев похитил 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:33 в Программы

