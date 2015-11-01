Семь солдат погибли во время схода лавины в РК Найдены все солдаты, попавшие под снежную лавину в Жамбылской области. 6 человек живыми и семь погибших. Активная фаза поисков завершена, решается вопрос о транспортировке тел погибших. Об этом заявил представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов. Военнослужащие находились в ущелье Коксай на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места происшествия. Отмечу, что пока спасатели ехали, егерь успел спасти четырёх солдат. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:54 в Программы

