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Виновные в гибели солдат понесут уголовную ответственность
Виновные в гибели солдат при сходе лавины понесут уголовную ответственность. Как сообщает Информбюро, гибель военнослужащих расследует военная прокуратура Южного региона. Напомним, трагедия произошла 17 февраля. В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошёл внезапный сход снежной лавины.

На месте погибли 7 военнослужащих, 16 солдат спасли.  Между тем, правительственная комиссия во главе с министром обороны  Сакеном Жасузаковым прибыла в Жамбылскую область, передает агентство Tengrinews. На месте трагедии члены комиссии займутся расследованием причин несчастного случая и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших. 

Вчера, 14:41 в Программы » Новости, комментариев: 0

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