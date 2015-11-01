Виновные в гибели солдат понесут уголовную ответственность Виновные в гибели солдат при сходе лавины понесут уголовную ответственность. Как сообщает Информбюро, гибель военнослужащих расследует военная прокуратура Южного региона. Напомним, т рагедия произошла 17 февраля. В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошёл внезапный сход снежной лавины. На месте погибли 7 военнослужащих, 16 солдат спасли. Между тем, правительственная комиссия во главе с министром обороны Сакеном Жасузаковым прибыла в Жамбылскую область, передает агентство Tengrinews. На месте трагедии члены комиссии займутся расследованием причин несчастного случая и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:41 в Программы

