Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Об этом сообщает МИД РФ. Что стало причиной смерти, пока не сообщается. Внешнеполитическое ведомство выражает родным и близким постпреда глубокие соболезнования.

Чуркин родился в 1952 году, был единственным ребёнком в семье авиационного инженера-конструктора и домохозяйки. В 13-летнем возрасте Чуркин снялся в первом фильме дилогии о Ленине "Сердце матери" у режиссёра Марка Донского, ещё раньше - в кинофильмах "Синяя тетрадь" и "Ноль три".

Увлекался конькобежным спортом, занимался на Стадионе юных пионеров, побеждал на городских соревнованиях. В 1974 году он кончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук. Владел английским и французским языками. На дипломатической работе с 1974 года.

Виталий Чуркин был послом в Бельгии, Канаде, также был послом по особым поручениям. А с 2006 года был постпредом РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности организации. Чуркин оставался на рабочем месте до последнего момента - зампостпреда РФ при ООН представитель генсека ООН заявил, что в организации шокированы известием о смерти Чуркина и выражают соболезнования России. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 07:57 в Программы

