В Казахстане второй раз за месяц подорожал бензин На казахстанских заправках второй раз за месяц подорожал бензин. Топливо выросло на "Казмунайгазе", стоимость АИ-95 увеличилась на два тенге и теперь литр стоит 141 тенге. Как сообщает агентство Тенгриньюс, ощутимо подорожал бензин и на автозаправках "Лукойл". Стоимость литра АИ-92 там выросла сразу на 5 тенге. АИ-95 теперь стоит 165 тенге за литр. Цены на заправках Sinooil, Гелиус, Royal Petrol и Газпромнефть-Казахстана пока остаются на прежнем уровне. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 03:13 в Программы

