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Халатное отношение к службе
Министр обороны освободил от должности командира войсковой части и начальника штаба в Жамбылской области, где на прошлой неделе снежная лавина накрыла солдат. Решение об увольнении связано с расследованием, которое проводится сейчас в регионе. Напомню, в результате ЧП погибли семь человек. Следователи считают, что это произошло по вине кого-то из военных начальников. По крайней мере, дело ведется по статье "Халатное отношение к службе". Накануне министр обороны заявил, что воинская часть в Жамбылской области функционирует уже 14 лет. Учения там проводятся и зимой, и летом.
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