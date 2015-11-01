Халатное отношение к службе

Министр обороны освободил от должности командира войсковой части и начальника штаба в Жамбылской области, где на прошлой неделе снежная лавина накрыла солдат. Решение об увольнении связано с расследованием, которое проводится сейчас в регионе. Напомню, в результате ЧП погибли семь человек. Следователи считают, что это произошло по вине кого-то из военных начальников. По крайней мере, дело ведется по статье "Халатное отношение к службе". Накануне министр обороны заявил, что воинская часть в Жамбылской области функционирует уже 14 лет. Учения там проводятся и зимой, и летом.