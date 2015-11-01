Обсуждение поправок в Конституцию подходит к концу В рабочую группу по конституционной реформе поступило три тысячи предложений. В ближайшее время их внимательно изучат эксперты, доработают и представят на рассмотрение президенту. Об этом пишет портал Информбюро. Напомним, в январе Нурсултан Назарбаев объявил о том, что намерен ослабить президентскую вертикаль власти. И усилить роль парламента, правительства и местных исполнительных органов. Жителям республики было предложено внести свои предложения по конституционным поправкам. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:28 в Программы

