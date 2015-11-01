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В ВКО рухнул вертолет
Вертолет в Восточно-Казахстанской области рухнул возможно из-за нарушения правил безопасности, сообщает агентство тенгриньюс. Спасателям удалось добраться до места происшествия. Группа сейчас ищет обломки вертолёта. На месте крушения ожидают прибытия следственно-оперативной группы. Выжившего пассажира, депутата районного маслихата пока не допрашивали. Напомню накануне вертолет рухнул возле города Аягоз. Пилот погиб. Позже стало известно, что машина принадлежит, супруге экс-председателя Комитета транспортного контроля.
Вчера, 14:39 в Программы » Новости, комментариев: 0

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