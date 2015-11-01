В ВКО рухнул вертолет Вертолет в Восточно-Казахстанской области рухнул возможно из-за нарушения правил безопасности, сообщает агентство тенгриньюс. Спасателям удалось добраться до места происшествия. Группа сейчас ищет обломки вертолёта. На месте крушения ожидают прибытия следственно-оперативной группы. Выжившего пассажира, депутата районного маслихата пока не допрашивали. Напомню накануне вертолет рухнул возле города Аягоз. Пилот погиб. Позже стало известно, что машина принадлежит, супруге экс-председателя Комитета транспортного контроля. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:39 в Программы

