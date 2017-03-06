  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
За создание ОПГ задержан Базарбай Нурабаев

Глава комитета Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию задержан за создание ОПГ. Базарбай Нурабаев и еще 16 его подельников в изоляторе. Он организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе. Деньги поступали от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории. Пособником во взяточничестве было доверенное лицо Нурабаева - Абдрашов М. (бывший одноклассник), с которым он поддерживает дружеские отношения.

6-03-2017, 17:09 в Программы » Новости, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*