За создание ОПГ задержан Базарбай Нурабаев Глава комитета Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию задержан за создание ОПГ. Базарбай Нурабаев и еще 16 его подельников в изоляторе. Он организовал масштабную преступную схему по получению взяток в особо крупных размерах на системной основе. Деньги поступали от предпринимателей за заключение контрактов на недропользование по всей территории. Пособником во взяточничестве было доверенное лицо Нурабаева - Абдрашов М. (бывший одноклассник), с которым он поддерживает дружеские отношения. Новости, комментариев: 0 6-03-2017, 17:09 в Программы

