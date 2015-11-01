Нурсултан Назарбаев подписал закон о поправках в Конституцию Нурсултан Назарбаев подписал закон о поправках в Конституцию. Таким образом президент одобрил 26 изменений в 19-ть статей основного закона страны. Все они касаются перераспределения власти. Согласно принятым поправкам правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не перед избранным президентом. Кроме того, теперь именно с мажилисом должен консультироваться премьер-министр, выбирая руководителей министерств. Исключение делается для главы МИДа, МВД и министра обороны. Их президент будет назначать самостоятельно. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:30 в Программы

