В МВД проверяют информацию о "купленных" правах 20-летняя девушка, которая в инстаграме похвасталась купленными водительскими правами, сдала экзамен по вождению со второго раза, утверждают в полиции. По их словам, алматинка правила дорожного движения знает и водить умеет. Она два года училась в автошколе. Как сообщает агентство Тенгриньюс, проверка продолжается. Напомним, девушка написала в сети, что получила в подарок документ от отца, который утверждает, что заплатил лишь госпошлину, о покупке прав речи не было. Однако пользователи интернета уверены, что мужчина оправдывается и врет. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:51 в Программы

