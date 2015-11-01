В ряде областей Казахстана сменили акимов В Мангистаукой области назначен новый аким. В должность вступил Ералы Тугжанов. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру, предложенную Президентом. Ранее акимом Мангистауской области был Алик Айдарбаев. Он занимал эту должность с 18 января 2013 года. До назначения Ералы Тугжанов работал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.



Кроме того, назначен новый аким Акмолинской области. В должность вступил Малик Мурзалин сменив на посту Сергея Кулагина. Еще одна кадровая перестановка произошла в Северо-Казахстанской области. Акимом стал Кумар Аксакалов сменив на посту Ерика Султанова.





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