В ряде областей Казахстана сменили акимов

В
Мангистаукой области назначен новый
аким. В должность вступил Ералы Тугжанов.
Депутаты единогласно поддержали
кандидатуру, предложенную Президентом.
Ранее акимом Мангистауской области был
Алик Айдарбаев. Он занимал эту должность
с 18 января 2013 года. До назначения Ералы
Тугжанов работал заместителем председателя
Ассамблеи народа Казахстана.
Кроме того, назначен новый аким Акмолинской области. В должность вступил Малик Мурзалин сменив на посту Сергея Кулагина. Еще одна кадровая перестановка произошла в Северо-Казахстанской области. Акимом стал Кумар Аксакалов сменив на посту Ерика Султанова.