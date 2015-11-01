Мужчина взял заложницу в Актобе В Актобе прошла спецоперация по ликвидации преступника. Он взял в заложницы дантиста в здании местной стоматологии. 23-летний мужчина обещал зарезать девушку, если не встретится с бывшей женой. Переговоры длились пять часов и безрезультатно. Полицейские решили штурмовать здание. В ходе спецоперации преступника убили, заложница не пострадала. По данным стражей порядка, за 3 часа до инцидента подозреваемый уже приходил домой к родителям супруги и нанес ножевые ранения бывшей теще. Она получила тяжелые травмы. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 21:25 в Программы

