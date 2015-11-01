Назарбаев высказался о словах Атамбаева Нурсултан Назарбаев считает, что высказывания Алмазбека Атамбаева не повлияют на братские отношения казахстанцев и кыргызстанцев. «Мы соседи, и как говорил великий Абай — еще и братья», - сказал президент. По его словам, руководители стран меняются, а народ остается. Поэтому высказываниям не нужно уделять столько внимания. Закрытие границ в 2010-м году, о которых в эфире телеканала Евроньюс заявлял Алмазбек Атамбаев, сам Нурсултан Назарбаев объяснил политической нестабильностью Кыргызстана. При этом наш президент считает, что находясь на посту, руководитель должен взвешивать каждое слово. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:47 в Программы

