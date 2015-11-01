Несколько часов остается до боя Головкин-Джейкобс Считанные часы остаются до главного боя весны, поединка между Генадием Головкиным и Дэниэлем Джейкобсом. Вечер бокса пройдет в ночь с 18 на 19 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Для казахстанцев прямая трансляция с арены начнется 8 утра. В прямом эфире поединок покажут телеканалы "Казахстан" и KazSport. По казахстанскому времени бой Головкина и Джейкобса начнется приблизительно в 09:30. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:56 в Программы

