Милиция разгоняет митинг в центре Бишкека Милиция в Бишкеке разогнала митингующих в центре города людей. Это сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова, который был задержан и доставлен в комитет нацбезопасности в рамках уголовного дела. Акцию протеста устроили, по разным данным, от пятисот до шестисот человек. Люди попытались прорвать оцепление милиции, произошла стычка с правоохранителями. Как сообщает агентство Спутник, во время разгона демонстрации спецназ применил резиновые пули — милиционеры стреляли в воздух и задерживали протестующих. Сейчас движение транспорта по улице Фрунзе возобновлено. Милиция дежурит на месте. Новости, комментариев: 0 25-03-2017, 19:53 в Программы

