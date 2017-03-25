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Милиция разгоняет митинг в центре Бишкека
Милиция в Бишкеке разогнала митингующих в центре города людей. Это сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша  Садыра Жапарова, который был задержан и доставлен в комитет нацбезопасности в рамках уголовного дела. Акцию протеста устроили, по разным данным, от пятисот до шестисот человек. Люди попытались прорвать оцепление милиции, произошла стычка с правоохранителями. Как сообщает агентство Спутник, во время разгона демонстрации спецназ применил резиновые пули — милиционеры стреляли в воздух и задерживали протестующих. Сейчас движение транспорта по улице Фрунзе возобновлено. Милиция дежурит на месте.
25-03-2017, 19:53 в Программы » Новости, комментариев: 0

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