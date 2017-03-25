В Киеве хоронят беглого депутата российской госдумы Вороненкова Прощание с убитым экс-депутатом российской Госдумы Денисом Вороненковым проходит в Киеве. Во Владимирский собор города пришли около 50 человек, в том числе супруга убитого, Мария Максакова и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Вороненков был застрелен в четверг в центре Киева. Стрелявшего ранил охранник экс-депутата. Позже подозреваемый скончался в больнице. Стало известно, что это гражданин Украины, который служил в добровольческом батальоне. В МВД республики говорят, что он был завербован российскими спецслужбами. Новости, комментариев: 0 25-03-2017, 19:55 в Программы

