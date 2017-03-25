В Минске задержаны сотни активистов

Сотни активистов задержаны в Минске, где оппозиция сегодня провела традиционную акцию День Воли. В автозаках оказались и журналисты.

Перекрытый центр белорусской столицы, десятки автозаков и автобусов с силовиками, ряды бойцов ОМОНа в касках и со щитами. И даже военная техника и водомёты в центре Минска. Много было милиции на проспекте Независимости, откуда стартовала неразрешённая властями акция оппозиции, и площади Якуба Коласа.

Возле Академии наук ещё перед началом акции задержали около полусотни человек, сообщает радио "Эхо Москвы". Несмотря на противодействие силовиков и массовые задержания, люди провели шествие по центру Минска. Они держали бело-красно-белые флаги, скандируют Жыве Беларусь, Ганьба. Звучала критика в адрес президента Лукашенко и закона о тунеядцах. Интерфакс оценивает число участников примерно в тысячу человек. Силовики пытались рассечь колонну. Но люди перебежали на другую сторону проспекта Независимости. Тех, кто не успел это сделать, задержали. Периодически омоновцы стучали в щиты, требуя остановить движение. Очевидцы и журналисты сообщают о массовых задержаниях. Демонстрантов десятками затаскивали в автозаки. При этом омоновцы не церемонились ни с молодыми активистами, ни с пожилыми людьми. В числе задержанных сотрудники ряда СМИ, в том числе есть корреспонденты BBC, Свободы и российского Коммерсанта.

До начала протестной акции силовики нагрянули в офис белорусских правозащитников, где тоже произвели задержания. По последним данным «Интерфакса» милиция разблокировала проспект Независимости.