Снос столовой "Компот" в Алматы вызвал общественный резонанс

"Арендатором земельного участка является общественный фонд "Международный фонд Д. А. Кунаева". У фонда отсутствует государственный акт на землю под нежилым помещением, то есть истек срок аренды, а также архитектурно-планировочное задание (АПЗ), утвержденный проект, экспертиза по проекту, талон о принятии уведомления о начале строительно-монтажных работ, затрагиваются интересы других собственников помещений при строительстве, строительство велось без сопровождения авторского и технического надзоров. Имеется постановление СМАС Алматы от 20 февраля 2017 года о сносе незаконно возведенного нежилого помещения. 10 марта постановлением апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда постановление СМАС о сносе незаконно возведенного нежилого помещения оставлено без изменения", — говорится в сообщении городского акимата.



Принудительный снос незаконно возведенного строения начался 27 марта.

В акимате Алматы не смогли прокомментировать, почему при сносе не была обеспечена безопасность находящегося внутри персонала, который выступил против сноса здания, указав, что сносом занимается судоисполнитель. Вместе с тем в пресс-службе градоначальника отметили, что снос столовой осуществляется на основании постановления специализированного межрайонного экономического суда (СМАС) Алматы.