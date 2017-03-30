В Астане найден повешенным сотрудник СОБРа В Астане найден повешенным сотрудник СОБРа. Тело мужчины найдено на территории дислокации Специального отряда быстрого реагирования. Как сообщает агентство Тенгриньюс, погибшим оказался 24-летний младший сержант Медет Темирбаев. Он начал службу в органах внутренних дел в декабре прошлого года. По этому факту уже начато досудебное расследование. Каких-либо повреждений на теле сержанта, не обнаружено. Родственники сотрудника СОБРа заявляют, что не верят в версию о самоубийстве. Они говорят, что ранее замечали на теле Медета Темирбаева синяки и следы от удушения. Новости, комментариев: 0 30-03-2017, 18:20 в Программы

