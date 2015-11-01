В СИЗО Бишкека вскрыл себе вены оппозиционный политик В СИЗО Бишкека вскрыл себе вены оппозиционный политик, бывший депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров. Об этом сообщают в государственной службе исполнения наказаний. Политик был найден в камере с ранениями в области рук и шеи. Врачам удалось его спасти. Этим утром ему была сделана операция. Потом Жапарова посетили сотрудники прокуратуры и представители омбудсмена. В беседе с ними он сказал, что порезал себя сам. Напомним, политик вернулся в Кыргызстан в марте этого года после нескольких лет жизни за границей. Его задержали и обвинили в угрозе убийства, захвате заложника и применении насилия в отношении представителей власти. Сторонники бывшего депутата требовали его освободить. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:01 в Программы

