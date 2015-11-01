Акимат опроверг информацию о бое Головкина Ранее сообщалось, что титульный бой Геннадия Головкина состоится 17 июля на стадионе "Астана Арена". Эту информацию официально подтверждал руководитель Управления физической культуры и спорта Берик Маржикпаев. По его словам Головкин уже поставил свою подпись.



Несколько минут назад Акимат Астаны опубликовал опровержение.



"Столичный акимат сообщает, что информация о том, что 17 июля 2017 года состоится бой Геннадия Головкина, не соответствует действительности. Акимат не является официальным организатором данного мероприятия и не владеет информацией по условиям проведения данного боя."

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