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Акимат опроверг информацию о бое Головкина

 

Ранее сообщалось, что титульный бой Геннадия Головкина состоится 17 июля на стадионе "Астана Арена". Эту информацию официально подтверждал руководитель Управления физической культуры и спорта Берик Маржикпаев. По его словам Головкин уже поставил свою подпись.

Несколько минут назад Акимат Астаны опубликовал опровержение.

"Столичный акимат сообщает, что информация о том, что 17 июля 2017 года состоится бой Геннадия Головкина, не соответствует действительности. Акимат не является официальным организатором данного мероприятия и не владеет информацией по условиям проведения данного боя."

Вчера, 16:17 в Программы » Новости, комментариев: 0

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