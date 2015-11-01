Акимат опроверг информацию о бое Головкина

Ранее сообщалось, что титульный
бой Геннадия Головкина состоится 17 июля
на стадионе "Астана Арена". Эту
информацию официально подтверждал руководитель Управления физической
культуры и спорта Берик Маржикпаев. По
его словам Головкин уже поставил свою
подпись.
Несколько минут назад Акимат Астаны опубликовал опровержение.
"Столичный акимат сообщает, что информация о том, что 17 июля 2017 года состоится бой Геннадия Головкина, не соответствует действительности. Акимат не является официальным организатором данного мероприятия и не владеет информацией по условиям проведения данного боя."