В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв

Сегодня в Санкт-Петербурге прогремели сразу два взрыва на синей линии Метрополитена — поражены вагоны на станции «Технологический институт» и «Сенная площадь». Взорвалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Кроме того, на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский, пишет РИА Новости.





Президент Владимир Путин просит не делать поспешных выводов и распорядился отработать все версии в том числе бытовые и криминальные. Владимир Путин также заявляет, что все семьи пострадавших получат поддержку.