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Казахстанцу, погибшему в теракте установят мемориал

Мемориал памяти установят у петербургского метро друзья Максима Арышева, казахстанца погибшего при теракте. Об этом в социальных сетях сообщает друг погибшего Роман Зеделашвили. По его словам, мемориал будет установлен на станции метро "Сенная площадь" в 20.00 по Москве. Ранее стало известно, что студент из Казахстана Максим Арышев погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге. Таксе девушка казахстанца сегодня оставила пост Вконтакте. В трогательном сообщении она называет Максима самым великодушным, человечным и веселым.

 

 

Вчера, 12:20 в Программы » Новости, комментариев: 0

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