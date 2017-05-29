Ремонт Байтерека завершится 10-го июня Ремонт Байтерека завершится 10-го июня. Сейчас на монументе идут отделочные работы, строители планируют закончить их до начала выставки EXPO, - передает агентство Тенгриньюс. Напомним, капитальный ремонт одной из достопримечательностей Астаны начался в начале года. Тогда власти планировали заменить вентиляцию, сантехнику и систему кондиционирования. Кроме того, на куполе Байтерека поменяли треснувшие стекла. Новые витражи должны прослужить долго и выдержать аномальные морозы и шквалистый столичный ветер. Новости, комментариев: 0 29-05-2017, 18:13 в Программы

