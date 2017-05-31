Нацбанк: ошибочно списанные деньги АТФ банком возвращены Нацбанк сообщает, что ошибочно списанные деньги АТФ банком возвращены. К этому часу в системе обрабатываются последние транзакции. Тем временем, финансовый регулятор обсуждает произошедший технический сбой с руководством банка второго уровня. Напомним, накануне стало известно, что из-за технического сбоя в системе АТФ Банка, было произведено списание денег с платежных карточек других банков по операциям, произведённым в сети банкоматов и терминалов АТФ Банка в 2013 году. Новости, комментариев: 0 31-05-2017, 11:35 в Программы

