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Юрий Пак выйдет на свободу
Карагандинский учитель физики Юрий Пак, которого в октябре прошлого года приговорили к двум годам колонии за лжетерроризм, выйдет на свободу. Суд удовлетворил ходатайство осужденного о замене неотбытой части наказания на штраф - 170 тысяч тенге. На судебном заседании Пак Юрий свою вину признал и в совершенном преступлении раскаялся, сообщает агентство Tengrinews. Напомню, по версии следствия, в апреле 2015 года педагог, позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о теракте в итоге не подтвердился.
1-06-2017, 14:41 в Программы » Новости, комментариев: 0

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