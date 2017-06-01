Юрий Пак выйдет на свободу Карагандинский учитель физики Юрий Пак, которого в октябре прошлого года приговорили к двум годам колонии за лжетерроризм, выйдет на свободу. Суд удовлетворил ходатайство осужденного о замене неотбытой части наказания на штраф - 170 тысяч тенге. На судебном заседании Пак Юрий свою вину признал и в совершенном преступлении раскаялся, сообщает агентство Tengrinews. Напомню, по версии следствия, в апреле 2015 года педагог, позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о теракте в итоге не подтвердился. Новости, комментариев: 0 1-06-2017, 14:41 в Программы

