Артисту Жаманкулову вынесли приговор Суд вынес приговор по делу о хищении 70 миллионов тенге, выделенных на съемку фильма "Феникс". Всех участников этого громкого процесса признали виновными в растрата вверенного чужого имущества. Народного артиста Тунгышбая Жаманкулова, режиссера Талгада Жаныбекова и продюсера картины Наталью Юдину приговорили к семи годам условно. В связи с амнистией, срок сокращен наполовину. Бывший топ-менеджер "Казахфильма" Гаукар Искакова получила условно год, сообщает агентство Тенгриньюс. Главное судебное разбирательство по этому делу началось 9 марта. Новости, комментариев: 0 1-06-2017, 14:46 в Программы

