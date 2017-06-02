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17 членов ОПГ задержаны в Алматы
17 членов организованной преступной группы задержаны в ходе спецоперации в Алматы. Все они взяты под стражу. У некоторых изъято большое количество оружия и боеприпасов. Как сообщает агентство Тенгриньюс, два члена банды оказали активное сопротивление. В ходе стрельбы ранили сотрудника спецподразделения и протаранили машину стражей порядка. Отмечу, что по делу также проходит бывший начальник Ауэзовского РУВД Бахыт Касабеков. В прокуратуре Алматы добавили, что сейчас ведется досудебное расследование и данные не подлежат разглашению.
2-06-2017, 13:11 в Программы » Новости, комментариев: 0

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