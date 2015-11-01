Казахстанцы не пострадали в Лондонском теракте Казахстанцы не пострадали в Лондонском теракте. В МИД Республики заявляют, что по данным на этот час, в списках погибших и пострадавших, нет имен наших соотечественников - это предварительные сведения. Посольство Казахстана в Великобритании продолжает проверять информацию. Два теракта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, а рядом с Боро-маркетом люди получили ножевые ранения. За медицинской помощью обратились 48 человек, еще шестеро погибли. Новости, комментариев: 0 Вчера, 13:07 в Программы

