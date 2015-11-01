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Президент поручил обеспечить безопасность на ЭКСПО
Нурсултан Назарбаев поручил главе КНБ Кариму Масимову проконтролировать безопасность на выставке ЭКСПО, которая откроется в Астане уже 10-го июня. Ранее организаторы мероприятия пообещали стопроцентную безопасность туристам. Полиция должна приложить максимум усилий, чтобы не допустить краж на территории выставки, - пишет портал Информбюро. Весной в Астане начали устанавливать специальные бетонные блоки, чтобы оградить проезд грузового транспорта. По мнению экспертов, это связано с  участившимися терактами в Европе. Вместо взрывных устройств террористы стали использовать фургоны и грузовики.
Вчера, 20:50 в Программы » Новости, комментариев: 0

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