Президент поручил обеспечить безопасность на ЭКСПО Нурсултан Назарбаев поручил главе КНБ Кариму Масимову проконтролировать безопасность на выставке ЭКСПО, которая откроется в Астане уже 10-го июня. Ранее организаторы мероприятия пообещали стопроцентную безопасность туристам. Полиция должна приложить максимум усилий, чтобы не допустить краж на территории выставки, - пишет портал Информбюро. Весной в Астане начали устанавливать специальные бетонные блоки, чтобы оградить проезд грузового транспорта. По мнению экспертов, это связано с участившимися терактами в Европе. Вместо взрывных устройств террористы стали использовать фургоны и грузовики. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:50 в Программы

