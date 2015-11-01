Максата Усенова могут добавить в "серый" список Эйр Астаны Авиакомпания Эйр Астана все-таки рассмотрит вопрос добавления Максата Усенова в так называемый "серый" список пассажиров. Об этом сообщает агентство Тенгриньюс. По его данным, в «сером» списке состоят пассажиры с деструктивным поведением, на кого экипажу следует обратить особое внимание. Напомним, накануне в интернете появилось видео из самолета, следовавшем из Алматы в Бангкок. На кадрах видно, как Максат Усенов разговаривает с бортпроводницей. Очевидцы утверждают, что он требовал разрешения закурить на борту. Максат Усенов стал известен три года назад после череды громких ДТП.



А тем временем авиакомпания Эйр Астана не сможет внести Максата Усенова в «черный список». С таким заявлением на своей странице в Фейсбуке выступил известный юрист Джохар Утебеков. По его словам, перевозка пассажиров – это публичный договор, и отказать пассажирам в ней компания не может. Добавим, что поведение Максата Усенова в самолете уже второй день становится главной темой обсуждения в интернете. Пользователи социальных сетей возмущены тем, что никто из пассажиров не попытался успокоить казахстанца, который вел себя агрессивно во время полета.

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