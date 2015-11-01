Аренда жилья в Астане в период ЭКСПО не подорожает Об этом заявляют столичные власти. Они планируют бороться с ростом цен, используя рыночные механизмы. Какие именно — в акимате столицы не сказали. Как пишет портал Информбюро, иностранные туристы, прибывающие на выставку, уже в аэропорту и на ЖД-вокзалах могут узнать о свободных местах в гостиницах и сориентироваться в ценах. Для этого нужно подойти к информационному киоску, там есть система бронирования на разных языках, в том числе и на английском. Кроме того, туристы могут воспользоваться специальными приложениями в телефонах, где будет указано в каких отелях есть свободные места и сколько они стоят. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:57 в Программы

