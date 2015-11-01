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Аренда жилья в Астане в период ЭКСПО не подорожает

 

 

Об этом заявляют столичные власти. Они планируют бороться с ростом цен, используя рыночные механизмы. Какие именно — в акимате столицы не сказали. Как пишет портал Информбюро, иностранные туристы, прибывающие на выставку, уже в аэропорту и на ЖД-вокзалах могут узнать о свободных местах в гостиницах и сориентироваться в ценах. Для этого нужно подойти к информационному киоску, там есть система бронирования на разных языках, в том числе и на английском. Кроме того, туристы могут воспользоваться специальными приложениями в телефонах, где будет указано в каких отелях есть свободные места и сколько они стоят.

 

Вчера, 20:57 в Программы » Новости, комментариев: 0

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