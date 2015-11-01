Сына протестовавшей на кране женщины снова задержали Азамат Аязбеков снова задержан за вымогательство в Кокшетау. Ранее он был осужден по аналогичной статье. Тогда его мать запомнилась отчаянным поступком, взобралась на строительный кран в центре Астаны, требуя объективного расследования. Сегодня Багжан Аязбекова задержание сына назвала каким-то недоразумением, сообщает агентство Тенгриньюс. Ведется досудебное расследование. Двое предполагаемых нарушители водворены в изоляторе временного содержания. В полиции призвали горожан не верить всяким спецсообщениям, которые распространяются в Интернете. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 15:14 в Программы

