Житель Усть-Каменогорска в канун EXPO пешком дошел до Астаны Житель Усть-Каменогорска в канун EXPO пешком дошел до Астаны. Путь до столицы занял у Галымжана Токтарова 16 дней. Мужчине сильно захотелось стать свидетелем самого грандиозного события года, что он решил добраться пешком. 26 мая он начал свой путь из Усть-Каменогорска в Астану. И лишь на 16-ый день спортсмен добежал до пункта назначения. До этого мужчина занимался гиревым спортом, однако это его первое большое достижение, сообщает Инфоцентр ВКО. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:22 в Программы

