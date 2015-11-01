Жезлы не вернут

Глава Правительства отказал депутатам, в просьбе вернуть жезлы полицейским. Как сказал Бакытжан Сагинтаев, регулирование транспортных и пешеходных потоков в стране проводится с помощью светофоров, дорожных знаков и разметок. Регулировка движения с помощью рук используется только в особенных случаях, - сказал премьер-министр. Напомню, ранее казахстанские депутаты попросили главу правительства вернуть жезлы, которые были отменены первого января. В Министерстве внутренних дел тогда объяснили это переходом к международным стандартам.