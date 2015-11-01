Полиция Астаны найдёт таксиста, обманувшего туриста Полиция Астаны проводит расследование сегодняшнего инцидента в такси, когда водитель потребовал у иностранного туриста 19 тысяч тенге за поездку из аэропорта. Напомним, гражданин Германии доехал до гостиницы и вынужден был заплатить завышенную цену. По этому факту начато расследование по статье мошенничество. Ранее столичные власти пообещали строго наказывать таксистов, которые обманывают граждан других стран, прилетающих в Астану. В начале июня водитель взял у гражданина Венгрии за поездку из аэропорта 40 тысяч тенге. Позже мужчина вернул деньги, но его все-таки уволили, - передает агентство Тенгриньюс. Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:47 в Программы

