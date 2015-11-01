Известный бизнесмен, владелец завода "КазСтройСтекло" Муратхан Токмади, который был задержан накануне, неоднократно нарушал закон, однако ни разу не нёс за это наказание. Как сообщает телеканал КТК, мужчина вымогал деньги у предпринимателя из Китая за так называемое «крышевание». Кроме того, силовики говорят, что Муратхан Токмади несколько лет назад устроил стрельбу перед рестораном "Шелковый путь" в Алматы. Он ранил сотрудника МВД и случайного прохожего. Тогда бизнесмен не был наказан. Напомним, предпринимателя обвиняют в руководстве преступной группировки под названием "Депутатский корпус".
СМИ рассказали о криминальном прошлом бизнесмена Токмади
Вчера, 22:53 в Программы » Новости, комментариев: 0