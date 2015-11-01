СМИ рассказали о криминальном прошлом бизнесмена Токмади Известный бизнесмен, владелец завода "КазСтройСтекло" Муратхан Токмади, который был задержан накануне, неоднократно нарушал закон, однако ни разу не нёс за это наказание. Как сообщает телеканал КТК, мужчина вымогал деньги у предпринимателя из Китая за так называемое «крышевание». Кроме того, силовики говорят, что Муратхан Токмади несколько лет назад устроил стрельбу перед рестораном "Шелковый путь" в Алматы. Он ранил сотрудника МВД и случайного прохожего. Тогда бизнесмен не был наказан. Напомним, предпринимателя обвиняют в руководстве преступной группировки под названием "Депутатский корпус". Новости, комментариев: 0 Вчера, 22:53 в Программы

