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Назарбаев предложил ввести в мире единую криптовалюту

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ввести в мире единую криптовалюту. По словам Президента, электронные деньги избавят мир от валютных войн, инфляции. Также криптовалюта поможет избежать перекосов в торговых отношениях. При этом, по словам Главы Государства, валюта должна иметь простой, транспарентный механизм действия. Агенствто Tengrinews напоминает, что в 2015 году Президент Казахстана, выступая в общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, предлагал создать наднациональную мировую валюту.

Вчера, 16:49 в Программы » Новости, комментариев: 0

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